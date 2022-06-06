Красноярск, 6 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 7–10 июня в воздухе и на поверхность почвы ожидаются заморозки до — 2 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Free-Photos Заморозки

Жителей региона просят соблюдать меры пожарной безопасности, особенно при топке печей и эксплуатации электрообогревателей.

На юге Таймыра Красноярского края прогнозируется сильный ветер — 15-18 м/с. В Эвенкии местами ожидаются грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Тувы 6 июня объявлено штормовое предупреждение.

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