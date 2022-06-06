Москва, 6 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых. Об этом 6 июня сообщает сайт правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Новый механизм позволит предприятиям получить льготный кредит на покупку недвижимости у промышленного девелопера.

«О результатах нужно доложить в правительство до 9 июня», — говорится в сообщении на сайте.