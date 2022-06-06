Североуральск, Свердловская область, , 10:27 — REGNUM Возле посёлка Покровск-Уральский Свердловской области 5 июня мужчина упал в карьер, затопленный водой. Уралец не получил серьёзных повреждений, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС вызволяют уральца из затопленного карьера Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На место происшествия прибыли огнеборцы 15-го пожарно-спасательного отряда. Они спустились к пострадавшему с помощью спасательных верёвок.

Уральца обвязали двойной спасательной петлёй и спустили вниз. Там его на лодке ожидал неравнодушный очевидец, который доставил свердловчанина на берег.