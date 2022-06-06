Барнаул, , 10:13 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о серьёзном пожаре, произошедшем 6 июня на первом этаже пятиэтажного дома по улице Юрина в Барнауле. Площадь горения составила шесть кв. м.

Пожар в Барнауле МЧС

Для ликвидации огня было привлечено девять человек личного состава, две автоцистерны. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Из опасной зоны удалось спасти шестерых человек, пояснили спасатели.

Всего за минувшие сутки, 5 июня, в Алтайском крае ликвидировано 18 пожаров, 9 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидированы четыре очага.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в одной из квартир на шестом этаже 9-этажного жилого дома по улице Новосибирская в Барнауле спасли пятерых человек.

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