Владивосток, 6 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Приморье профильные службы начали проверку пляжей в преддверии купального сезона, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пляж

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Всего планируется открытие 54 мест массового отдыха на водных объектах.

Первые пять территорий уже прошли проверку — это пляж «Чайка» на берегу Амурского залива, база отдыха «Морской берег» в бухте Муравьиная, а также морские побережья бухт Рисовая, Троица и Баклан в Хасанском округе.

«Пляжи соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах», — сделали заключение специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, всего два водоёма в двух далёких друг от друга районах Петербурга оказались пригодны для купания по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.