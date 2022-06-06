Оренбург, 6 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Оренбурге 6 июня во время обсуждения ежегодного отчёта губернатора Дениса Паслера о работе правительства депутаты подвергли критике состояние набережной Урала, которая была благоустроена в рамках нацпроекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

KISoloG Детская железная дорога

В частности, депутаты от оппозиции обратили внимание на неработающие туалеты, грязь на детской железной дороге, которая возникал после ливня.

«Мне эта грязь тоже не нравится. Уже два раза главе звонил. А раньше так на спуске не было? Было. Только набережной там не было, и вы этого не видели. Будем думать, как укрепить берег. До ума историю доведём, надеюсь, администрация подхватит и будет содержать как положено», — прокомментировал глава Оренбуржья.

Напомним, после ливня с обновлённого Елизаветинского спуска грязь с водой стекла на набережную.