Пекин, , 10:07 — REGNUM Парки Пекина посетили около 2 млн человек во время трехдневного Праздника драконьих лодок, который завершился 5 июня, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Пекин Kentaro IEMOTO

По данным Пекинского муниципального административного центра парков, во время праздников 10 муниципальных парков Пекина и национальный ботанический сад посетили около 558 700 человек.

Во время праздников парки Пекина приняли ряд строгих мер по борьбе с эпидемией, таких как ограничение числа посетителей на уровне ниже 50% от максимальной вместимости, сообщило Пекинское муниципальное бюро лесного хозяйства и парков.

В некоторых парках также были организованы различные онлайн-мероприятия, которые привлекли 6,5 млн посетителей.