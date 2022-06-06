Барнаул, , 10:07 — REGNUM В столице Алтайского края — Барнауле — решено обустроить сквер на площадке перед медицинским госуниверситетом и посвятить его медицинским работникам. Подробности сообщает сайт Барнаульской гордумы.

В сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Попов, идея создания сквера, посвященного трудовой доблести врачей и всех медицинских работников обсуждалась давно и при поддержке медицинского сообщества разработана соответствующая концепция.

«Мы долго решали, где именно организовать такое место, было предложено несколько вариантов, и наш профильный университет — это то знаковое место, откуда начинает свои трудовой путь каждый медицинский работник, поэтому мы очень рады, что городская администрация поддержала нашу инициативу. Мы примем самое активное участие в реализации данного проекта и окажем всестороннюю помощь», — отметил министр.

Также обсуждался вопрос расширения площади будущего сквера за счет территории, прилегающей к медицинскому университету.

Ректор медуниверситета Ирина Шереметьева поддержала такую идею. По ее словам, для студентов будет создано пространство для отдыха, а для заслуженного профессионального сообщества — памятное место.

Идею создания сквера медикам поддержал и депутатской корпус.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Прерядов:

«Таким образом, в городе появится очередная точка притяжения для отдыха жителей и чествования наших медиков, труд которых сложно переоценить. Я считаю, что благоустройство на данной территории можно разделить на несколько этапов. Первый — озеленение и установка малых архитектурных форм. Этот этап возможно реализовать ко Дню города. И второй этап — организация дополнительной инфраструктуры и установка памятного знака, приуроченная ко Дню медицинского работника в будущем году».

«С учетом того, что меняется сама концепция проекта, безусловно, и сдвигаются сроки его реализации. Но мы будем стараться, как можно раньше выполнить работы, чтобы уже в этом году реализовать первый этап благоустройства сквера ко Дню города: своевременно высадить деревья и проложить пешеходную связь, а в дальнейшем наполнить его соответствующими архитектурными решениями», — резюмировал сити-менеджер Вячеслав Франк.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в Иркутской области памятный знак, посвящённый медицинским работникам, установили в Ангарске. Основой композиции стала чаша из цельного гранита с бронзовой змеей. Работы велись за счёт внебюджетных источников финансирования.

Читайте также: В Приангарье увековечат память медработников