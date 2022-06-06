Лиссабон, , 10:07 — REGNUM Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Швейцарии в матче второго тура группы 2 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла завершилась со счётом 4:0.

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В составе португальской команды дубль оформил нападающий Криштиану Роналду. Ещё по голу забили полузащитник Вильям Карвалью и защитник Жоау Канселу.

На сегодняшний день сборная Португалии набрала четыре очка и занимает первое место в группе. Сборная Швейцарии идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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