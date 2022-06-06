Запорожье, Украина, , 10:07 — REGNUM Находящееся в Запорожской области имущество украинских олигархов, включая Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, необходимо национализировать, потому что исполнять обязательства перед финансирующими украинских нацистов владельцами предприятий неразумно. Об этом 6 июня заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«Следующим шагом я рассматриваю вариант национализации имущества украинских олигархов <…> — это Пинчук, Коломойский, Ахметов и другие персонажи. Все их фамилии известны. Национализация их имущества — это необходимое и логичное действие с целью реализации интересов живущих здесь людей», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов отметил, многие предприятия в области после развала СССР украинские олигархи фактически украли.

При этом член главного совета военно-гражданской администрации уточнил, что, по его словам, вести и далее отчисления и исполнять обязательства перед владельцами предприятий, «которые финансируют украинских националистов и помогают киевскому режиму убивать мирное население», неразумно.

«Недопустимо, чтобы украинские олигархи продолжали убивать украинский народ на деньги, заработанные на активах в Запорожской области. Поэтому национализация — это историческая необходимость и целесообразность. Все должно быть в интересах народа, живущего на этой земле», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донбассе продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. Только за прошедшие выходные сапёры сводной группировки МЧС России обнаружили в Донецкой и Луганской Народных Республиках свыше 1,1 тысячи взрывоопасных предметов.