Якутск, 6 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. На городском пляже в Якутске ажиотаж. Купание там пока не разрешили, но люди массово нарушают запрет, сообщило 6 июня ИА SakhaPress.

ИА REGNUM Пляж

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Горожане не припомнят, чтобы раньше в самом начале июня было так много желающих искупаться. По словам якутян, вода уже тёплая.

Глава города Евгений Григорьев распорядился активнее информировать жителей Якутска о запрете купания и регулярно проводить санитарную очистку пляжа. Людям не разрешают купаться потому, что уровень воды в реке Лена ещё остаётся высоким после паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Сосновый бор Зейского района Амурской области погибла 8-летняя девочка. Ребёнок утонул в озере.