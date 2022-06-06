* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:06 — REGNUM В афганской провинции Баглан произошло столкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, сообщил газете «8 Собх», что прошлой ночью 5 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали силы сопротивления в кишлаке Таганак уезда Андараб, что встретило решительный отпор сил фронта.

По словам Ахмади, в результате нападения четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё несколько ранены. По его словам, силы Фронта сопротивления в этих столкновениях потерь не понесли.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали ситуацию. Следует отметить, что в последнее время боестолкновения в Андарабе усилились, потери несут обе стороны.