Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM На станцию скорой медицинской помощи в Улан-Удэ поступило десять новых автомобилей. Об этом написал в своём телеграмм-канале мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь в Улан-Удэ Телеграмм-канал Игоря Шутенкова

Глава города напомнил. что от оперативности работы скорой помощи «зависит очень многое». Деньги на покупку новых автомобилей были выделены из республиканского бюджета.

«Надёжность техники значительно повысится, а, значит, наши врачи и фельдшеры будут еще быстрее приезжать на вызовы. Вызовов много — среднесуточная нагрузка на бригаду составляет примерно 20 обращений», — отметил он.

Читайте также: Скорая помощь Тюменской области получила 16 новых автомобилей