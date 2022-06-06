Донецк, 6 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Очередная атака зафиксирована в 9:00 с позиций в населённом пункте Красногоровка. По Петровскому району Донецка выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины применили «Град» при обстреле города Ясиноватая.