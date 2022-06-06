Париж, , 10:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на палестинских территориях и готовность работать ради «прочного мира» в регионе во время телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Президент Франции также «осудил продолжение политики колонизации и напомнил Махмуду Аббасу о непоколебимой приверженности Франции уважению законных прав палестинцев».

Эммануэль Макрон выразил «соболезнования палестинскому народу» в связи со смертью журналиста Ширин Абу Акле и напомнил о «важности пролить свет на обстоятельства смерти».

«Президент Республики заявил о своей готовности сдержать любую эскалацию и способствовать возобновлению переговоров с целью достижения справедливого и прочного мира в регионе», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), чтобы найти альтернативные пути поставки нефти.

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