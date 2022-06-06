Бухарест, 6 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. По меньшее мере 77 человек были задержаны в Бухаресте во время популярного в Румынии фестиваля современной музыки SAGA. Об этом 6 июня сообщает румынский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, большинство указанных лиц обвиняются в хранении и употреблении наркотиков, а также хулиганстве, нанесении тяжких телесных повреждений и воровстве. За менее серьёзные правонарушения полицейские выписали штрафы на общую сумму в 7 тыс. леев ($1,5 тыс.).

Кроме того, в розыск объявлено более 100 человек, подозреваемых в совершении противоправных действий.

Фестиваль SAGA ежегодно собирает в Бухаресте десятки тысяч поклонников неформальных музыкальных движений со всего мира. В 2022-м году мероприятие проводилось 4 — 5 июня.