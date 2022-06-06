Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ продаст казармы Семёновского и Егерского полков, расположенные рядом с Витебским вокзалом в Санкт-Петербурге, сообщил 6 июня источник газете «Деловой Петербург».

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Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, приняла решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны на участок площадью почти 4 тыс. кв. метров на Рузовской улице, 10–12.

«Почти все доходы от реализации объектов (80%) будут переданы управлению», — говорится в сообщении.

Добавим, что начальная цена лота пока не названа, однако по предварительным оценкам участок может быть оценен в 100–130 млн рублей.

Предполагается, что в объектах культурного наследия регионального значения постройки начала ХХ века могут быть размещены апартаменты, коворкинг или проект в сегменте общепита, включая фуд–холл.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд имущества Санкт-Петербурга выставил на торги по программе «Аренда памятника за 1 рубль» историческое здание на 5-й линии Васильевского острова, дом 60, где лечился и умер художник Михаил Врубель.