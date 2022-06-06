Пермь, 6 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Правительство Пермского края утвердило среднюю расчётную стоимость одного квадратного метра жилья в муниципальных образованиях на третий квартал 2022 года. Изменения начнут действовать с 13 июня, сообщают СМИ.

Деньги

В Перми стоимость расчётного квадратного метра жилья выросла почти на 13,5 тыс. рублей в сравнении с предыдущим кварталом. Сейчас один квадратный метр стоит 90 735 рублей. Это самый высокий показатель на территории региона.

Напомним, среднюю расчётную стоимость одного квадратного метра жилья в муниципальных образованиях используют для расчёта субсидий на строительство и приобретение жилья, а также для других мер социальной поддержки населения.