Прага, , 10:02 — REGNUM Сборная Чехии по футболу сыграла вничью с командой Испании в матче первого тура группы 2 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 2:2.

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В составе чешской команды голы забили полузащитник Якуб Пешек и нападающий Ян Кухта. У испанцев отличились хавбек Гави и защитник Иньиго Мартинес.

На сегодняшний день сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в группе. Сборная Испании с двумя очками идёт на третьем месте.

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