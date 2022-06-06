Москва, 6 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. Только за прошедшие выходные сапёры сводной группировки МЧС России обнаружили в Донецкой и Луганской Народных Республиках свыше 1,1 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом 6 июня сообщили в МЧС России.

Mil.ru Российский сапер за работой. Сирия

В ведомстве добавили, что сейчас пиротехнические отряды уделяют особое внимание расчистке территории возле линии электропередачи — там выявили порядка десяти противотанковых и противопехотных минных полей.

«С начала работ обследовано более 160 гектаров, обнаружено и обезврежено почти 31 тысяча взрывоопасных предметов», — уточнил в беседе с РИА Новости представитель МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 июня российские сапёры из отрядов МЧС и Вооружённых сил очистили свыше 30 га территории республик Донбасса, обезвредив 212 взрывоопасных предметов.

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