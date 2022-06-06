Владикавказ, 6 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии с 2023 года планируют увеличить размер пособия на содержание усыновленных детей и детей-сирот. Его сумма составит 30% от установленного в республике прожиточного минимума для детей. Об этом сообщила глава парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса Ревазова.

Infanti.com.br Детское пособие

По её данным, на реализацию этих мер поддержки из республиканского бюджета будет направлено 3,8 млн рублей. Размер пособия будет составлять более 3300 рублей, исходя из того, что величина прожиточного минимума на ребенка в настоящее время составляет 11 281 рубль.

Проект регионального закона поддержали депутаты Северной Осетии на совете парламента, пишет портал «15-й Регион».

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