Мантурово, Костромская область, 6 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В городе Мантурово Костромской области пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Ориентировка

О местонахождении Кирилла Неретина ничего не известно с 4 июня, обстоятельства и возможные причины произошедшего пока не разглашаются.

Подросток был одет в черные штаны, кофту такого же цвета и серые кроссовки. Его поисками занимаются волонтёры «Лиза Алерт» и полиция. Всех, кто видел мальчика, просят сообщить об этом по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.