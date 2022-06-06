Сеул, 6 июня 2022, 10:01 — REGNUM В первом квартале 2022 года отношение долга домохозяйств Южной Кореи к ВВП страны составило 104,3%, что является самым высоким показателем среди 36 крупнейших экономик мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

Долги
Долги
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Высокие показатели также были зафиксированы в Ливане (97,8%), Гонконге (95,3%), Таиланде (89,7%), Великобритании (83,9%).

Известно, что среди 36 крупнейших экономик мира Южная Корея стала единственной страной, чьи долги домохозяйств превысили ВВП.

Согласно данным Банка Кореи, на конец марта задолженность домохозяйств страны составила 1,75 квдрн вон (~$1,3 трлн), что на 1,5 трлн вон (~$1,1 млрд) меньше, чем в конце декабря.

По сравнению с первым кварталом 2021 года показатель Южной Кореи сократился на 0,7%, показатель Великобритании — на 7,2%, показатель США — на 4,7%, показатель Японии — на 4,6%, показатель ЕС — на 2,9%.