Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»
Донецк, 6 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины применили «Град» при обстреле города Ясиноватая. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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РЗСО Град
В представительстве рассказали, что атака украинских войск была зафиксирована в 9:32 с позиций в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено 15 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике.