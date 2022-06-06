Донецк, 6 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины применили «Град» при обстреле города Ясиноватая. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве рассказали, что атака украинских войск была зафиксирована в 9:32 с позиций в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено 15 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике.