Москва, , 10:09 — REGNUM Полное примирение США и России с восстановлением продуктивных отношений пока невозможно. Об этом американский посол в Москве Джон Салливан заявил в опубликованном 6 июня интервью ТАСС.

Возложение венков Джоном Салливаном Twitter.com/usembru

По его словам, не стоит заявлять, что у России и США больше не будет продуктивных отношений. Но сказать, сколько времени потребуется на их выстраивание, пока нельзя.

«В теперешней обстановке этого не произойдёт», — сказал Салливан в ответ на вопрос о перспективах улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Посол выразил надежду, что момент для примирения всё же наступит, хотя он сам может не дожить до него. Кто в 1979 году мог предсказать, какими будут отношения СССР и США через десять лет, добавил он.

По мнению Салливана, трагедия заключается в том, что два страны обсуждают только малую часть вопросов, стоящих на повестке. Однако на карту поставлены чрезвычайно серьёзные принципы. Взаимодействия в обычном режиме с Россией не будет — такова позиция американского президент Джо Байдена, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Салливан допустил вероятность закрытия в России американских посольств, но заявил, что это было бы большой ошибкой.

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