Тюмень, 6 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Тюмени в реке Тура в районе Лесобазы обнаружено тело ранее пропавшего мужчины. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Игорь Пивоваров Река Тура в Тюмени

«Следователи осмотрели тело и место происшествия. Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — цитирует ИА «Тюменская линия» старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмилу Галстян.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 18 — летний юноша проживал в районе Казарово. Вечером 26 мая он ушёл из дома в неизвестном направлении. Его тело найдено в реке 5 июня 2022 года.

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