Чита, , 09:57 — REGNUM В заречной части поселка Агинское ведется строительство двух девятиквартирных благоустроенных домов для детей-сирот, сообщает 6 июня телеграм-канал министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На одном из домов приступили к возведению второго этажа, на соседнем — завершено обустройство фундамента. В ближайшее время начнется строительство теплотрассы.

Строительство завершат до конца этого года.

ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края осуществляет еженедельный контроль за ходом работ.

Как сообщало ИА REGNUM, самое большое количество детей-сирот, которые не получили положенное им жилье, насчитывается в Иркутской (10,8 тыс.), Кемеровской областях (9,3 тыс.), и в Забайкальском крае (6,8 тыс.).

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