Москва, 6 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Прибывшие в Россию жители республик Донбасса и граждане Украины получили материальную помощь на общую сумму почти 3,3 млрд рублей. Об этом 6 июня рассказал источник в российских силовых структурах.

Василий Иванов ИА REGNUM Беженцы из Донбасса

«Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека выплачена на общую сумму почти 3,3 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что такую помощь получили около 297 тысяч жителей республик Донбасса и 32 тысячи граждан Украины, которые прибыли в Россию.

Отметим, единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей выдаются по решению правительства РФ для поддержки самых социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы.