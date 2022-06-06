Кызыл, 6 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Туве предложили отменить ряд антиковидных мер в связи с низким уровнем заболеваемости населения. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В среднем ежесуточно в регионе выявляет по 1-2 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровевших, по его словам, обычно в два раза больше. В связи с этим сотрудники регионального управления Роспотрбенадзора предложили отменить ограничения.

При этом глава Тувы указал на падающие темпы вакцинации жителей и снижающиеся показатели коллективного иммунитета.

«Инфекция может вновь быстро распространиться. И всё же достигнутые нами показатели заболеваемости — одни из самых низких по всей России. Это весомый аргумент в вопросе снятия предложенных ограничений», — отметил он.