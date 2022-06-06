Пекин, 6 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Китайский сектор услуг резко сократился в мае, хотя темпы спада замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, как следует из обзора деловой активности в частном секторе, сообщает 6 июня Financial Times.

Шанхай

Индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin составил 41,4, что значительно ниже 50-балльного порога, отделяющего сокращение от расширения. Этому способствовало падение спроса из-за строгих ограничений, введенных в стране, и увольнений работников.

В апреле Китай ввел жесткие ограничения на доступ к информации по всей стране, в том числе в важнейших городах — Пекине и Шанхае, в условиях, когда страна борется с сильнейшей вспышкой COVID-19 с начала пандемии.

Эти меры оказались эффективными для сдерживания вируса, но нанесли ущерб экономике, и премьер-министр Китая Ли Кэцян предупредил, что в этом квартале страна может столкнуться с трудностями в обеспечении роста.

По мере снятия ограничений бизнес стал смотреть в будущее с большим оптимизмом, и это помогло снизит темпы сокращения в секторе услуг. В мае индекс PMI достиг 26-месячного минимума — 36,2.

Майское снижение было вторым по величине с февраля 2020 года, когда в Китай боролся с первой вспышкой COVID-19.

«И предложение, и спрос в секторе услуг еще больше сократились, — говорит старший экономист Caixin Insight Group Ван Чжэ. — Майские показатели всё еще были значительно ниже 50, и это показывает, что сектор услуг пока страдает от локальных вспышек коронавируса».