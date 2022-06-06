Москва, , 09:55 — REGNUM Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Москву в ноябре 2021 году был посвящен украинской проблематике. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передаёт ТАСС.

Уильям Бернс (сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

Он пояснил, что Бернс прилетел 1 ноября и началось взаимодействие с представителями правительства России на самом высоком уровне. Взаимодействие и обсуждение по Украине, по Минским соглашениям продолжалось весь ноябрь.

«Это делалось не в рамках нормандского формата: мы старались понять, могут ли США попытаться добиться прогресса в реализации Минских соглашений», — уточнил Салливан.

По его мнению, ситуация по-настоящему изменилась после 1 ноября. После поездки директора ЦРУ Бернса, когда правительство США начало предупреждать своих союзников и партнеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Целью двухдневного визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бёрнса в Москву состояла в «предупреждении» России о недопустимости военной агрессии против Украины.

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