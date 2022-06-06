Москва, , 09:55 — REGNUM Несмотря на то, что США могут снять или уменьшить пошлины на часть китайских товаров, о полном прекращении торговой войны между Америкой и КНР пока говорить не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» РАНХиГС Роман Файншмидт.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В полном смысле торговая война между США и Китаем не закончится. Она изначально стала продолжением геополитической конфронтации между двумя сверхдержавами. Поскольку конкурентный характер государств никуда не исчез, то и торговая война, скорее всего, также останется в повестке дня, — сказал Файншмидт. — Другое дело, что она будет намного более гибкой, в большей степени будет учитывать то, какие товары имеют стратегическое значение для развития американской экономики и производство чего в США, напротив, ухудшает позиции самих Соединенных Штатов. Производить всю номенклатуру товаров может на самом деле оказаться достаточно опасным для экономики. Для США важно сконцентрироваться на более сложных видах продукции, а не метаться, пытаясь организовать производство большего диапазона товаров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Файншмидт объяснил, почему Америка может оказаться вынуждена снижать пошлины на китайский импорт.

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