Москва, 6 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Невозможно стереть из памяти историю и перестать исполнять произведения Петра Чайковского или читать книги Льва Толстого. Об этом 6 июня заявил посол США в России Джон Салливан.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

«Мы не можем стереть историю, мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского», — приводит слова Салливана ТАСС.

Он добавил, что разрыв культурных связей между странами его «по-настоящему расстраивает».

Напомним, в 2022 году в странах Запада разразилась настоящая русофобская истерия. Дело дошло даже до отмены концертов с исполнением произведений русских композиторов. Так, например, в марте Кардиффский филармонический оркестр убрал из программы исполнение увертюры Чайковского.