Москва, 6 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Российская авиация наносит удары по скоплениям украинской техники и вооружения, сообщил пилот Су-34 в ролике, опубликованном 6 июня на канале Минобороны РФ.

Mil.ru Фронтовые бомбардировщики Су-34

«Цели бывают различными — техника, комплексы противовоздушной обороны, а также скопления складов вооружения. Сейчас выполняли боевой полёт, целью являлось скопление вооружения, а также техники. Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием», — рассказал пилот.

По его словам, сложнее работать ночью, поскольку цель тяжело отыскать характерные признаки цели и сопутствующие ей ориентиры. Однако оснащение Су-34 позволяет работать в том числе ночью.

Также Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ.