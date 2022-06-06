Иркутск, 6 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Иркутские полицейские в день города, отмечавшийся в минувшие выходные (4-5 июня) выявили восемь фактов продажи алкоголя, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МВД РФ.

geralt Алкоголь

Нарушителям запрета грозит административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает штрафы в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Еще в одном случае оборот алкоголя велся в нестационарном объекте, а в помещении отсутствовала документация на товар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области во время проведения последних звонков (18 и 25 мая) ввели ограничение розничной продажи алкоголя: запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 местного времени.

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