Москва, 6 июня 2022, 09:53 — REGNUM Ради борьбы с инфляцией власти США готовы снизить пошлины на так называемые нестратегические китайские товары, импорт которых не угрожает производственному сектору Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» РАНХиГС Роман Файншмидт.

США против Китая
США против Китая
Iecs

«Администрация президента США Джо Байдена изначально ориентировалась на то, что часть тарифов будет смягчена или в принципе отменена, — отметил он. — США готовы допустить на рынок с достаточно низким уровнем пошлин так называемые нестратегические товары, то есть те, импорт которых в принципе не угрожает собственному производственному сектору Америки (например велосипеды или несложную электронику). Прежде всего это связано с тем, что есть необходимость приостановить инфляцию. Снижение тарифных пошлин как раз будет способствовать снижению цен и, следовательно, сокращению инфляционного давления, а инфляция в США за последнее десятилетие значительная».

Вторая причина возможной отмены пошлин, о которой рассказал Файншмидт, — это сокращение издержек.

«От тарифных ограничений страдает не только Китай, но и США. Есть подсчеты, показывающие, что за десятилетие работы тарифных ограничений США могут потерять до 1 трлн долларов. В принципе, вполне логично, что США могут сократить ряд пошлин там, где это не угрожает их экономическим позициям, а напротив, способствует улучшению уровня жизни американских граждан», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что администрации президента США Джозефа Байдена предстоит проанализировать возможность отказа от повышенных пошлин на импорт из КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: В США задумались о снижении части пошлин на импорт из Китая