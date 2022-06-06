Москва, 6 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Ради борьбы с инфляцией власти США готовы снизить пошлины на так называемые нестратегические китайские товары, импорт которых не угрожает производственному сектору Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» РАНХиГС Роман Файншмидт.

Iecs США против Китая

«Администрация президента США Джо Байдена изначально ориентировалась на то, что часть тарифов будет смягчена или в принципе отменена, — отметил он. — США готовы допустить на рынок с достаточно низким уровнем пошлин так называемые нестратегические товары, то есть те, импорт которых в принципе не угрожает собственному производственному сектору Америки (например велосипеды или несложную электронику). Прежде всего это связано с тем, что есть необходимость приостановить инфляцию. Снижение тарифных пошлин как раз будет способствовать снижению цен и, следовательно, сокращению инфляционного давления, а инфляция в США за последнее десятилетие значительная».

Вторая причина возможной отмены пошлин, о которой рассказал Файншмидт, — это сокращение издержек.

«От тарифных ограничений страдает не только Китай, но и США. Есть подсчеты, показывающие, что за десятилетие работы тарифных ограничений США могут потерять до 1 трлн долларов. В принципе, вполне логично, что США могут сократить ряд пошлин там, где это не угрожает их экономическим позициям, а напротив, способствует улучшению уровня жизни американских граждан», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что администрации президента США Джозефа Байдена предстоит проанализировать возможность отказа от повышенных пошлин на импорт из КНР.