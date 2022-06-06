Париж, 6 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Кандидаты от блока партий, ориентирующихся на президента Франции Эммануэля Макрона, лидировали по голосам французов, проживающих за границей, в 1-м туре выборов в законодательные органы, за исключением Мануэля Вальса, выбывшего в первом туре, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

В одиннадцати избирательных округах, расположенных за границей Франции, объединенные левые «Новый народный союз левых» (Nupes) смогли вывести своих кандидатов в лидеры в двух округах и занять второе место почти во всех остальных.

В первом туре выборов в законодательные органы бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс выбыл в первом туре, уступив место кандидату от Nupes. В пятом избирательном округе, в который входит Испания, Португалия, Монако и Андорра и насчитывается около 120 000 зарегистрированных избирателей, граждане Франции не поддержали кандидатуру Мануэля Вальса.

Парламентские выборы пройдут во Франции 12 и 19 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Мануэль Вальс надеялся вновь сыграть ведущие роли во французской политической жизни.

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