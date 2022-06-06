Владивосток, 6 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Участник войны в Чечне, генерал-лейтенант, экс-полпред президента на Дальнем Востоке Константин Пуликовский родом из приморского Уссурийска оценил ход специальной военной операции в защиту Донбасса и дал на YouTube-канале телеканала «Краснодар» прогноз по её развитию.

ALDOR46 Бывший полпред на Дальнем Востоке Константин Пуликовский

Константин Пуликовский считает, что спецоперация объединила россиян, что позволило избежать обвалов экономики и массовых волнений.

Генерал отметил, что официально задокументированы данные о том, что Украина в начале марта готовила наступление на Донбасс, а потом и на Крым.

Ход спецоперации следует делить на этапы. Первый этап — «Шок» — должен был сковать вооруженные силы и формирования Украины от Херсона до Киева, чтобы командование не смогло сманеврировать на направление главного удара.

Важно, что сразу несколько российских ударов одновременно на широком фронте не позволили Генштабу Украины вовремя определить самое важное направление: противник считал, что все российские силы устремятся к Киеву.

Вторая фаза спецоперации — «Гнев», она идёт сейчас. Генерал отметил, что с середины апреля сформировались войска на центральном и мариупольском направлениях. Следствием того стали успехи в Херсонской области, а войска приступили к последовательным ударам.

По мнению Пуликовского, третий этап начнётся в конце июня. Сторонники Киева окончательно осознают, что Украина проигрывает, и приступят к расторговке с наибольшей выгодой для каждого из коалиции, но исключением станет Украина, которой никакой выгоды в этом «торге» не предвидится.

Последним этапом спецоперации будет «Депрессия», которая наступит в Киеве, когда Запад окончательно прекратит реальную поддержку Украины.

Западные союзники Украины всё-таки осознают бесперспективность противостояния с Россией и приступят к поиску компромисса, который, по мнению эксперта, окажется не слишком выгодным для Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье уже 300 добровольцев проходят подготовку для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.