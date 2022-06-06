Луганск, , 09:50 — REGNUM Украинским националистам, которых будет судить военный трибунал, могут грозить сроки от 15 до 25 лет. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.

Суд ИА REGNUM

Она добавила, что судить украинских боевиков будут согласно законодательству республики.

«Есть от 15 до 25 лет — разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока», — уточнила в беседе с РИА Новости Сорока.

Она напомнила, что некоторые статьи Уголовного кодекса ЛНР предусматривают пожизненное заключение. А вот смертная казнь националистам не грозит. На неё в республике действует мораторий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над украинскими нацистами, которые сдались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен. Он подчеркнул, что справедливость должна восторжествовать. По его словам, в этом есть запрос простых людей, общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества.

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