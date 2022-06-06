Луганск, 6 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Украинским националистам, которых будет судить военный трибунал, могут грозить сроки от 15 до 25 лет. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.

ИА REGNUM Суд

Она добавила, что судить украинских боевиков будут согласно законодательству республики.

«Есть от 15 до 25 лет — разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока», — уточнила в беседе с РИА Новости Сорока.

Она напомнила, что некоторые статьи Уголовного кодекса ЛНР предусматривают пожизненное заключение. А вот смертная казнь националистам не грозит. На неё в республике действует мораторий.

Читайте также: Трибунал над сдавшимися на «Азовстали» боевиками неизбежен — Пушилин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над украинскими нацистами, которые сдались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен. Он подчеркнул, что справедливость должна восторжествовать. По его словам, в этом есть запрос простых людей, общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества.

Ранее по теме: Все преступления неонацистов в Мариуполе будут расследованы — Минобороны