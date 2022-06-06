Якутск, 6 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Якутии за 2022 год зафиксировано 104 укуса клещей. В том числе от них пострадали 29 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Клещ

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Больше всего пострадавших от клещей насчитали в Ленинском районе республики (62), на втором месте — Алданский (14). В Якутске с укусами обратились в медучреждения пять человек, трое из них привезли клещей из других регионов.

Привит был только один человек из числа пострадавших, иммунную сыворотку получили более 50, в том числе 16 детей. Заражённым оказался только один клещ, которого житель Нерюнгринского района «привёз» из Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, более четырех тысяч человек пострадали от укусов клещей в Башкирии.