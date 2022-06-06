Уфа, 6 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Десятая партия гуманитарной помощи была отправлена в Луганскую и Донецкую Народные Республики из Башкирии. Об этом сообщил председатель государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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Он сообщил, что утром 6 июня из Уфы в Донбасс отправился десятый гуманитарный конвой, в состав которого вошли стоматологическое оборудование, двери, обувь и одежда, бутилированная вода, пиломатериалы общим весом 59 тонн.

Отмечается, что всего гуманитарные колонны Башкирии доставили для жителей Донбасса свыше 1000 тонн гуманитарной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии в Луганскую Народную Республику были командированы врачи, фельдшера и медсестры, а также дорожные рабочие.