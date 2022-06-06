Южно-Сахалинск, , 09:47 — REGNUM Власти Сахалина увеличили меры поддержки в условиях санкций для местных сельхозпроизводителей. В бюджете области на эти цели предусмотрено более 218 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в региональном правительстве.

Коровы. Сельское хозяйство

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Из-за роста цен на минеральные удобрения увеличен объём возмещения расходов на их закупку — с 30 до 50%.

Для поддержки животноводов увеличили ставки субсидии на содержание коров и быков-производителей, а также в 2 раза вырос размер возмещения на реализацию мясного чистопородного и помесного молодняка.

«Сегодня очень много видов поддержки бизнеса, в том числе и агросектора — льготное кредитование, лизинг техники, компенсация части затрат на приобретение сырья, финансирование под льготный процент инновационных компаний, федеральная программа льготного кредитования субъектов МСП и многое другое», — рассказал региональный координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Дмитрий Вдовин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатского края разработали и приняли второй пакет экономических мер поддержки, где главной отраслью, получившей наибольшее количество мер, стало сельское хозяйство. Предусмотрен целый ряд субсидий сельхозпроизводителям, в том числе связанных с возмещением затрат на транспортировку продукции.