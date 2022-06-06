Бухарест, 6 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Власти столицы Румынии Бухареста объявили самый высокий — красный — код штормовой опасности для города и его окрестностей. Об этом 6 июня сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Pixabay.com Ураган

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших часов над мегаполисом пронесется ураган, а порывы ветра будут достигать 90 км/ч. Кроме того, ожидаются сильные ливни и град.

Местным жителям рекомендуют воздержаться от поездок и переместиться в укрытия.

Напомним, 5 июня в результате обрушившегося на Бухарест шторма пострадали десятки человек. Сообщается о поваленных деревьях и разбитых автомобилях.