Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Администрация США окончательно решила, что не будет приглашать представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа на Саммит Америк, который открывается 6 июня в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом сообщает Bloomberg.

Манагуа, Никарагуа, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Источники агентства рассказали, что «окончательное решение» по этому поводу принято после обсуждений с представителями других стран — участниц саммита, которые шли несколько недель.

Власти США выбрали именно этот вариант, хотя он означает возможный отказ от участия в саммите президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и некоторых других лидеров.

Главы государств и правительств стран Западного полушария встречаются на Саммите Америк раз в несколько лет. Мероприятие проходит под эгидой Организации американских государств, которая объединяет более 30 участников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мексиканском МИД заявили, что президент страны поедет на саммит, если США пригласят на него представителей всех государств.

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