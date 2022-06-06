Ульяновск, 6 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрировано очередное мошенничество, при этом аферист похитил средства под предлогом отключения ряда мобильных услуг. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В полицию обратилась жительница Димитровграда, которой позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. По данным правоохранителей, под предлогом отключения различных услуг мобильной связи аферист смог подключить переадресацию смс и звонков на подконтрольный ему телефон.

«Впоследствии, воспользовавшись привязкой мобильного телефона к сервису мобильного банкинга, со счетов потерпевшей было похищено 67 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что мошенники часто представляются сотрудниками банков и сотовых операторов, пытаясь убедить доверчивых граждан о якобы несанкционированных подключениях платных услуг или попытках оформления кредитов. Правоохранители призывают жителей не сообщать никому данные реквизиты банковских карт и коды, которые приходят на мобильный телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Ленинского района Ульяновска лишилась после общения с аферистами 2 млн рублей. Пострадавшую убедили в том, что с её счетами проводятся «подозрительные транзакции» и пытаются оформить на неё кредит.

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