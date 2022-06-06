Брянск, 6 июня 2022, 10:15 — REGNUM Бюсты выдающихся полководцев Александра Суворова и Георгия Жукова открыли 5 июня в парке «Патриот» войсковой части 42 685 под Брянском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Памятники установлены в рамках проекта «Аллея Российской Славы».
Сектор парка «Патриот» создан силами военнослужащих в знак почёта, уважения и памяти о великом подвиге солдат и партизан, сражавшихся на Брянской земле, а также с целью военно-патриотического воспитания молодёжи.