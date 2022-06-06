Кош-Агачский район, Алтай, 6 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в урочище Тургун. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 4 июня.

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

Около 16:30 по местному времени, 31-летняя местная жительница за рулём внедорожника УАЗ-469, не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП пассажир автомобиля — 24-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте ДТП. В Кош-Агачскую районную больницу была доставлена водитель, не госпитализирована», — отметили в ведомстве.