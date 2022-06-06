Москва, 6 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности свелись к обмену бумагами и зачитыванию тезисов. Об этом 6 июня заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен призывал «не жалеть сил», чтобы достичь взаимопонимания с Россией, рассмотрев её обеспокоенность в сфере безопасности как обоснованную.

«Но эти переговоры так и не вышли за рамки простого обмена листочками бумаги и зачитывания тезисов», — приводит слова Салливана ТАСС.

Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин призвал НАТО начать переговоры с целью предоставления России долгосрочных, юридических гарантий безопасности. После этого между Россией, США и НАТО прошли несколько раундов консультаций, но договорённости так и не были достигнуты из-за отсутствия у Запада желания учитывать интересы Москвы.